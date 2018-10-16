В Могилеве хулиганы избили двух парней

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве хулиганы перепутали своих обидчиков и избили других парней, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

В октябре в Ленинский РОВД Могилева обратились двое молодых людей, которые рассказали, что их избили неизвестные. "Молодые люди отдыхали в одной из квартир дома по улице Белинского, когда в дверь раздался звонок. Гостей приятели не ждали, но дверь открыли. После этого трое неизвестных им парней, ничего не объясняя, стали их бить прямо в подъезде", - проинформировали в УВД.

Сотрудники отдела уголовного розыска нашли хулиганов. Ими оказались трое могилевчан, двое из которых уже были судимы за кражи и состоят на учете. "В этот вечер компания молодых людей выпивала. На улице они повздорили с шедшими навстречу людьми. Потом парням показалось, что их обидчики, обругав их нецензурными словами, зашли в дом на улице Белинского. Они позвонили в квартиру, куда якобы могли забежать оппоненты, и стали избивать тех, кто вышел", - рассказали в УВД.

Могилевчане были задержаны. Материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).-0-