В Могилеве из-за аварии на контактной линии стали троллейбусы

14 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве из-за аварии на контактной линии на площади Ленина стали троллейбусы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На полтора часа, с 7.10 до 8.40, движение троллейбусов было остановлено, как раз в час пик, когда могилевчане добираются на работу. Причем стали машины на основных маршрутах - №2 и №4.

В центральной диспетчерской троллейбусного парка №1 корреспонденту БЕЛТА пояснили, что вынужденная остановка общественного транспорта произошла из-за аварии на контактной линии. На ее ликвидацию потребовалось примерно около часа.-0-

Фото Олега Фойницкого