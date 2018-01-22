В Могилеве изъяли более 6 тыс. л немаркированного стеклоомывателя

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области изъяли крупную партию нелегальной спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в КГК.

Финансовые милиционеры обследовали склад одного из могилевских ООО и обнаружили 6 350 л стеклоомывателя "Обзор" российского производства стоимостью Br5,1 тыс. Спиртосодержащая жидкость хранилась в 5-литровых ПЭТ-бутылках и не была маркирована контрольными знаками Республики Беларусь.

Установлено, что стеклоомыватель, привезенный из России, планировалось нелегально продавать через торговые точки на авторынке.

Решается вопрос о привлечении юридического лица к административной ответственности. В этом случае ему грозит штраф до 20 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5) с конфискацией товара или без конфискации.-0-