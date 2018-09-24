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В Могилеве легковушка сбила двух пешеходов, один умер в больнице

Происшествия 24.09.2018 | 17:27
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома
Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома

24 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве легковушка сбила двух пешеходов, один умер в больнице, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 23 сентября около 19.00 в районе остановки общественного транспорта "ул.Челюскинцев". 25-летний житель г.п. Колодищи Минского района, управляя автомобилем "Мазда-6", наехал на пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП два человека получили телесные повреждения. Женщине-пешеходу оказали медицинскую помощь и отпустили домой. 61-летний могилевчанин с телесными повреждениями был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, где впоследствии скончался.-0-

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Теги
ГАИ, ДТП, Могилев, смерть
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