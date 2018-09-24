24 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве легковушка сбила двух пешеходов, один умер в больнице, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
ДТП произошло 23 сентября около 19.00 в районе остановки общественного транспорта "ул.Челюскинцев". 25-летний житель г.п. Колодищи Минского района, управляя автомобилем "Мазда-6", наехал на пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП два человека получили телесные повреждения. Женщине-пешеходу оказали медицинскую помощь и отпустили домой. 61-летний могилевчанин с телесными повреждениями был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, где впоследствии скончался.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4488 BYN
|2.448 BYN
|2.455 BYN
|USD
|2.082 BYN
|2.083 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.1507 BYN
|3.145 BYN
|3.155 BYN