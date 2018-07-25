В Могилеве мужчина из-за долга ударил друга ножом

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина из-за долга в $300 ударил друга ножом, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Сообщение о том, что у Центрального рынка мужчина несколько раз ударил человека ножом, а после сел в автомобиль и скрылся, поступило в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева. Задержать злоумышленника удалось благодаря слаженным действиям сотрудников отдела уголовного розыска РОВД и ГАИ УВД.

Выяснилось, что 40-летний индивидуальный предприниматель, гражданин Грузии, повздорил с 34-летним неработающим жителем России. "Последний звонил приятелю, чтобы тот вернул долг - $300. Мужчины еще больше рассорились, когда живущий в Могилеве предприниматель заявил, что деньги возвращать не намерен. Тогда его друг пообещал приехать, назначил встречу и пришел на нее с ножом, - рассказали в УВД. - Когда аргументы закончились, он достал оружие и начал бить им оппонента в грудь, а после попытался скрыться. На вопрос правоохранителей, зачем мужчина действовал именно так, он ответил, что друг не держит слово, а значит, должен ответить за это". Пострадавший с несколькими ножевыми ранениями был госпитализирован и сейчас находится в больнице.

Мужчина задержан, материал передан в Могилевский межрайонный отдел СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.339 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия). Ему грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.-0-