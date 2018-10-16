В Могилеве мужчина ударил пенсионерку камнем по голове, его задержали прохожие

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства разбойного нападения на 67-летнюю женщину. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета.
Вечером 14 октября 32-летний неработающий житель Могилева ударил пенсионерку камнем по голове и забрал выпавшую из ее рук сумку. На крики пострадавшей откликнулись двое прохожих мужчин, они и задержали злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК Беларуси (применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего с целью непосредственного завладения имуществом (разбой).
Похищенная сумка возращена хозяйке. Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.-0-
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