Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 октября 2018, Вт
+10°C
Ясно EUR 2.4458
USD 2.1112
RUB 3.2211
Главное
Александр Лукашенко и Сергей Румас Принятая на Всебелорусском народном собрании программа должна быть выполнена - Лукашенко
Президент
Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября
Общество
В Беларуси готовятся меры по повышению зарплат у низкооплачиваемых категорий
Общество
"МИНСК МИР" – Специальные цены и условия на определенное количество квартир
Общество
Удача - тоже женщина! Сегодня призы от "Евроопт" разыграют звездные многодетные мамы - Лариса Грибалева и Наталья Цилинская!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Совмин определил критерии работ и услуг в области космического приборостроения
18:00 Общество
Центр по вопросам ВТО планируется создать в Беларуси к 2020 году
17:58 Экономика
В Сморгонском районе из озера достали автомобиль с телами двух рыбаков
17:43 Происшествия
"Штадлер Минск" выпустит первый состав для минского метро до конца года
17:41 Экономика
В Могилеве мужчина ударил пенсионерку камнем по голове, его задержали прохожие
17:38 Происшествия
Ученые разработали "умную" маску для сна
17:31 Технологии
ВВП Беларуси в январе-сентябре вырос на 3,7%
17:19 Экономика
В Брестской области прокуроры будут активнее участвовать в правовом просвещении военнослужащих
17:15 Регионы
Плавучая труба соберет в Тихом океане пластиковый мусор
17:01 Технологии
"Штадлер Минск" до конца года запустит новый производственный корпус
16:56 Новости компаний
Модернизация трех котельных в Бресте позволит снизить выбросы парниковых газов на 240 т
16:54 Регионы
На Мозырский НПЗ доставили партию итальянских агрегатов для комплекса гидрокрекинга
16:52 Новости компаний
Беларусь и Венгрия намерены расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество
16:49 Экономика
Илья Ивашко победил на старте теннисного турнира в Антверпене
16:47 Спорт
Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 7,8%
16:44 Общество
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре снизилось на 2,3%
16:40 Экономика
Беларусь и Чехия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
16:37 Общество
Сервис Snapchat запустил коллекцию фильтров для котов
16:35 Технологии
Минск вошел в тройку самых чистых городов мира
16:34 Регионы
Выставка художника Дмитрия Суриновича откроется в Минске 1 ноября
16:25 Культура
Все новости
Темы
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Год малой родины Год малой родины
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Могилеве мужчина ударил пенсионерку камнем по голове, его задержали прохожие

Происшествия 16.10.2018 | 17:38
Фото из архива
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства разбойного нападения на 67-летнюю женщину. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета.

Вечером 14 октября 32-летний неработающий житель Могилева ударил пенсионерку камнем по голове и забрал выпавшую из ее рук сумку. На крики пострадавшей откликнулись двое прохожих мужчин, они и задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК Беларуси (применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего с целью непосредственного завладения имуществом (разбой).

Похищенная сумка возращена хозяйке. Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.-0-

Новости по теме
В Костюковичах рыбака ударило током
В Гомеле расследовали убийство таксиста 34-летней давности
Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Могилев, нападение, ограбление, пожилые люди, Следственный комитет
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4458 BYN 2.441 BYN 2.449 BYN
USD
2.1112 BYN 2.108 BYN 2.114 BYN
RUB
3.2211 BYN 3.215 BYN 3.228 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Наши как всегда" - Лукашенко прокомментировал игру белорусских футболистов с Молдовой
Все видео

Фотоновости

В осеннем лесу
Все фото

Инфографика

Повышение трудовых пенсий в Беларуси Повышение трудовых пенсий на 5,3% произойдет в Беларуси с 1 ноября. Такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко о ситуации в православии: раскол - это всегда плохо
Программа деятельности правительства Беларуси до 2020 года будет внесена в парламент до 18 октября
Утвержден состав оргкомитета по празднованию 75-летия освобождения Беларуси и Победы в ВОВ
Политика
Владимир Макей. Фото МИД Макей и еврокомиссар Хан обсудили приоритеты партнерства Беларуси и ЕС
Встреча ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины начался в Минске
Экономика
Сергей Румас Румас: экономический рост в Беларуси стабилизировался на уровне 3,7%
Центр по вопросам ВТО планируется создать в Беларуси к 2020 году
"Штадлер Минск" выпустит первый состав для минского метро до конца года
Общество
Фото из архива Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября
Совмин определил критерии работ и услуг в области космического приборостроения
Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 7,8%
Регионы
Фото из архива В Минске 14 предприятий предложат работу на мини-ярмарках вакансий 16-18 октября
В Брестской области прокуроры будут активнее участвовать в правовом просвещении военнослужащих
Модернизация трех котельных в Бресте позволит снизить выбросы парниковых газов на 240 т
Спорт
Елизавета Дорц. Фото НОК Беларуси Елизавета Дорц завоевала 7-ю медаль сборной Беларуси на Юношеских Олимпийских играх
Илья Ивашко победил на старте теннисного турнира в Антверпене
Белорусы завоевали две награды на ЧЕ по экипировочному пауэрлифтингу
Технологии
Фото из архива beCloud о рекордах LTE, будущем 5G и рынке облачных технологий - интервью
Ученые разработали "умную" маску для сна
Плавучая труба соберет в Тихом океане пластиковый мусор
Культура
Фото из архива Международный конгресс библиотекарей пройдет 18-19 октября в Минске
Выставка художника Дмитрия Суриновича откроется в Минске 1 ноября
Книгу "Бачу Беларусь такой" к Году малой родины презентуют в Минске
В мире
Фотот Ренхап КНДР, Республика Корея и командование ООН договорились о мерах по разоружению в Зоне совместной безопасности
В Марокко поезд сошел с рельсов: 10 человек погибли, 90 ранены
Умер один из создателей цифрового телевидения Марк Кривошеев
Калейдоскоп
Фото depositphotos.com Audi поменяет знаменитый логотип
В Норвегии под землей нашли корабль викингов
Беременную Меган Маркл засыпали подарками во время визита в Австралию
Газета 7 дней
Алые паруса и законы любви
Беларусь глазами Толочко
«Квест «Маршрут по Беларуси» – это круто!»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия