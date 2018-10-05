В Могилеве рабочий погиб от удара током

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве рабочий погиб от удара электрическим током, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Инцидент произошел 4 октября. "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования одного из предприятий отключал электропитание синтетического цеха - для обслуживания оборудования. Во время работы 37-летний мужчина был поражен электрическим током в 10 тыс. В и получил травмы, несовместимые с жизнью", - проинформировали в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.-0-
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