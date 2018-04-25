25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве спасатели провели демеркуризацию ртути, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"24 апреля в 14.50 спасателям поступило сообщение об обнаружении разлитой ртути в Могилеве. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что при транспортировке контейнера с металлоломом в цех по производству электродвигателей на территории могилевского завода произошел разлив ртути на площади 15 кв.м", - проинформировали в МЧС.

Работниками МЧС произведено обследование и ограждение места обнаружения, проведены работы по демеркуризации и замеру концентрации паров ртути в цеху. Превышений не зарегистрировано. Технологический процесс предприятия не нарушен. Пострадавших нет.

Спасателями для утилизации изъято 6 кг ртути и ртутьсодержащих отходов.-0-

Фото Могилевского областного МЧС РБ