В Могилеве задержали группу подозреваемых в кражах из автомобилей

15 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении шестерых могилевчан, подозреваемых в совершении краж (ч.2 ст.205 УК Беларуси). Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Фото УСК по Могилевской области

В апреле этого года на территории Октябрьского района Могилева была зарегистрирована серия краж из автомобилей, преимущественно марки ВАЗ. Потерпевшие обращались в правоохранительные органы с заявлением о пропаже аккумуляторов, магнитол, инструментов и других предметов. Зафиксированные при осмотре мест происшествия следы и изъятые вещественные доказательства позволили следственно-оперативной группе установить, что преступления совершены одними и теми же лицами.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел задержали шесть могилевчан от 20 до 22 лет. Ими было совершено 11 краж, а сумма похищенного составила более Вr4 тыс. Часть похищенных вещей обнаружили и изъяли при обысках.

К двум фигурантам уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще четверых - обязательство о явке.

"Следствием устанавливается причастность мужчин к иным корыстным преступлениям. С целью возмещения ущерба потерпевшим принимаются меры по отысканию как похищенного имущества, так и подлежащего аресту", - сказала Оксана Соленюк.-0-