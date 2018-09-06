В Могилевской области разыскивают сбежавших воспитанников спецучилища

6 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Правоохранители уже неделю разыскивают сбежавших учащихся Могилевского специального профессионально-технического училища закрытого типа №2 деревообработки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Трое 17-летних подростков сбежали не из самого учреждения образования, а 30 августа днем из лагеря "Возрождение", который располагался на территории Пустынского Свято-Успенского монастыря в Мстиславском районе. Ребят туда отправили как поощрение и с целью трудового и духовного воспитания. Всего там было 11 наших воспитанников, а с ними воспитатель и сотрудник службы режима - рассказал директор спецучилища Виталий Лебедев. - Поэтому для меня и наших сотрудников было настоящим шоком, когда мы узнали, что подростки сбежали. К поискам ребят сразу подключили правоохранителей, к сожалению, пока об их судьбе ничего неизвестно".

Виталий Лебедев подтвердил, что один из подростков участвовал в побеге из СПТУ №2 в ноябре 2017 года. Не исключено, что он и стал подстрекателем нового побега. Хотя причины для руководства непонятны, ведь он должен был освободиться в ноябре текущего года.

Директор отметил, за последнее время в училище проделана большая работа по укреплению материально-технической базы и усилению воспитательной работы. "В летнюю оздоровительную кампанию мы часто организовывали туристические походы, сплавы на байдарках, патриотические лагеря, - поделился он. - Кроме того, мы старались ребят максимально вовлечь в производственную деятельность, задействовать в работах по текущему ремонту училища, производстве мебели и других". С нового учебного года в спецучилище появились новые кружки по интересам: авиамодельный, судомодельный и туристический. "То есть мы все это делаем, чтобы максимально занять ребят, пробуждать в них желание и потребность трудиться, заниматься творчеством, вести здоровый образ жизни, приучая находить радость в разнообразной деятельности", - подчеркнул Виталий Лебедев.

Он высказал надежду, что сбежавшие ребята скоро найдутся и продолжат обучение в СПТУ.-0-