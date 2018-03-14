В Могилевской области участились случаи мошенничества в соцсетях

14 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области участились случаи хищения денежных средств путем использования компьютерной техники: по фактам мошенничества в соцсетях с начала года возбуждено 16 уголовных дел, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД облисполкома.

Схема мошенничества проста. Злоумышленники осуществляют несанкционированный доступ к личным страницам граждан и от их имени рассылают сообщения виртуальным друзьям. Потерпевшим с учетной записи знакомого приходит сообщение с просьбой оказать помощь в получении денежного перевода, пополнении баланса мобильного телефона (оператора сотовой связи РФ) и т.д. Ссылаясь на различные причины, связанные с неработоспособностью платежной карты либо отсутствием доступа к услугам интернет-банкинга, мошенники просят предоставить реквизиты платежной банковской карты - достаточно даже ее фотографии с двух сторон. Пользователи, наивно полагая, что единственной защитой карт-счета является пин-код, беспечно предоставляют требуемую информацию злоумышленнику.

Также распространены случаи, когда пользователю, разместившему объявления о продаже имущества на торговых интернет-площадках, поступают звонки от злоумышленника, который представляется лицом, заинтересованным в покупке, и ссылаясь на то, что он находится в другом городе, предлагает внести предоплату на банковскую карту продавца. Потерпевший сообщает реквизиты своей карты, паспортные данные злоумышленнику, а также код, поступивший в виде SMS-сообщения на его мобильный телефон. "Покупатель" уверяет, что это все необходимо для перевода денежных средств, однако этих данных достаточно для того, чтобы похитить все имеющиеся на карт-счете денежные средства.

"К информации, поступающей из интернета, связанной с деньгами, следует относиться достаточно серьезно. Схемы мошенничества разнообразны: это и подобные просьбы о финансовой помощи, выигрыши в лотерее, всевозможные дополнительные заработки. В органы внутренних дел области продолжают обращаться граждане, пострадавшие от мошенников", - сказали в УВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установлено, что злоумышленники находятся на территории соседних государств, большинство - в России.

За преступления с использованием похищенных банковских платежных карточек предусмотрена ответственность, установленная ст.212 УК Беларуси, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.-0-