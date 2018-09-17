В Могилевском районе изъяли 4 тыс. л контрафактного спиртного

17 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском районе изъяли 4 тыс. л контрафактной спиртосодержащей жидкости, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.
В деревне Межисетки правоохранители задержали автомашину "Ивеко". За рулем находился 36-летний неработающий житель Бобруйска. При осмотре в автомашине обнаружены и изъяты пятилитровые емкости со спиртосодержащей жидкостью, упакованные в картонные коробки, общим объемом 4 тыс. л.
Незаконный груз был заложен мешками с сухарями. Соответствующие документы и маркировка акцизными марками Беларуси на емкостях со спиртосодержащей жидкостью отсутствовали.
Бобруйчанину грозит административная ответственность по ст. 12.27. КоАП в виде штрафа до 100 базовых величин с конфискацией перевозимой спиртосодержащей жидкости.
Как сообщил начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома Андрей Харкевич, всего в текущем году из незаконного оборота на территории Могилевской области изъято 17,6 т спирта, непищевой спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции.-0-
Фото УВД Могилевского облисполкома
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