В Могилевском районе изъяли 4 тыс. л контрафактного спиртного

17 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском районе изъяли 4 тыс. л контрафактной спиртосодержащей жидкости, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Дмитрий Игнатович.

В деревне Межисетки правоохранители задержали автомашину "Ивеко". За рулем находился 36-летний неработающий житель Бобруйска. При осмотре в автомашине обнаружены и изъяты пятилитровые емкости со спиртосодержащей жидкостью, упакованные в картонные коробки, общим объемом 4 тыс. л.

Незаконный груз был заложен мешками с сухарями. Соответствующие документы и маркировка акцизными марками Беларуси на емкостях со спиртосодержащей жидкостью отсутствовали.

Бобруйчанину грозит административная ответственность по ст. 12.27. КоАП в виде штрафа до 100 базовых величин с конфискацией перевозимой спиртосодержащей жидкости.

Как сообщил начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД облисполкома Андрей Харкевич, всего в текущем году из незаконного оборота на территории Могилевской области изъято 17,6 т спирта, непищевой спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома