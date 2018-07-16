16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе утонула школьница, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
ЧП произошло 15 июля. Примерно в 15.00 спасателям поступило сообщение о том, что в пруду у деревни Путники Молодечненского района тонут две девочки. Крики о помощи услышали находившиеся поблизости очевидцы, одну из девочек, 2004 года рождения, они спасли. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в Молодечненскую ЦРБ.
Вторая девочка погибла. "Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС на расстоянии трех метров от берега обнаружили вторую школьницу, 2006 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий фельдшером скорой медицинской помощи была констатирована смерть девочки", - проинформировали в МЧС. Две школьницы купались без сопровождения взрослых.-0-
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