В Молодечненском районе водитель Audi сбил велосипедиста, бросил машину и скрылся

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места аварии, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

ДТП произошло 5 сентября около 8.45 на 81-м км автодороги Минск-Молодечно-Нарочь. "Неустановленный водитель на Audi 100 совершил наезд на движущегося в попутном направлении 58-летнего велосипедиста, жителя Вилейки. В результате наезда мужчина скончался на месте происшествия", - проинформировал Сергей Чеботарев.

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома

Автолюбитель оставил машину и скрылся с места аварии. Ведется его розыск. Обстоятельства ДТП и личность водителя устанавливаются.-0-