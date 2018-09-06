В Молодечненском районе задержан сбивший велосипедиста водитель Audi

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб велосипедист, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

ДТП произошло 5 сентября на 81-м км автодороги Минск-Молодечно-Нарочь вблизи деревни Лозовец. Автомобиль Audi 100 сбил двигавшегося по обочине в попутном направлении в сторону Молодечно велосипедиста - жителя Вилейки 1960 года рождения. После чего водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.

Несмотря на проведенную реанимацию, медработники констатировали смерть велосипедиста.

По подозрению в совершении преступления по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшего по неосторожности смерть человека) УК Беларуси задержан владелец автомобиля, житель Вилейки 1975 года рождения. С ним работают следователи.

Для установления технических неисправностей автомобиля, его скорости, механизма наезда и иных обстоятельств назначены экспертные исследования, производство которых поручено управлению ГКСЭ по Минской области.-0-