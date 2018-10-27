В Молодечненском районе "жигули" столкнулись с грузовиком

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе ВАЗ 2101 столкнулся с грузовиком, водитель "жигулей" в реанимации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло в деревне Красное на 60-м км автодороги Минск - Молодечно - Нарочь. "Жигули" под управлением 23-летнего жителя Молодечно выехали на полосу встречного движения и столкнулись с грузовиком Mercedes-Benz Axor под управлением 58-летнего жителя Молодечненского района. Водитель легковушки с открытой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями был госпитализирован в реанимационное отделение Молодечненской больницы.

В это же отделение больницы вечером 26 октября поступил мужчина 30-35 лет с открытой черепно-мозговой травмой. На 77-м км автодороги Минск - Молодечно - Нарочь его сбил 34-летний житель Мядельского района на Alfa Romeo Giulietta. Пешеход двигался по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами.

Еще одно ДТП произошло 26 октября около 8.00 на 89-м км автодороги Минск - Микашевичи. В деревне Леньки 63-летний житель Слуцка на Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Минска. Перестраиваясь с левой полосы на правую, мужчина не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 29-летнего велосипедиста. Пострадавший госпитализирован в реанимацию Слуцкой больницы. Велосипед был обозначен световозвращающими элементами. Техосмотр у водителя Mercedes отсутствовал.

Чтобы напомнить основные положения правил дорожного движения, касающиеся передвижения в темное время суток, Госавтоинспекция 25-28 октября проводит акцию "Пешеход". Во время профилактических мероприятий инспекторы усилили надзор за соблюдением пешеходами и велосипедистами требований ПДД.

ГАИ напоминает, что за нарушение правил дорожного движения пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин (1 БВ равна Br24,5). "Если пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 базовых величин. Для автолюбителя, не пропустившего пешехода, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин", - проинформировали в УГАИ УВД Минского облисполкома.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома