В Молодечно 17-летний парень подозревается в сексуальном насилии над 9-летней девочкой

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении сексуального насилия над 9-летней девочкой в Молодечно. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Информация о преступлении поступила в Молодечненский РОВД днем 19 октября. Родители 9-летней девочки рассказали, что в 10.50 в подъезде одного из многоквартирных домов неустановленный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их ребенка. На место незамедлительно выбыли руководители УВД, самые опытные оперативники управления, на раскрытие преступления были мобилизованы все силы Молодечненского РОВД.

Первоначально усилия были направлены на то, чтобы установить приметы злоумышленника. "Конечно, начальная информация была получена от потерпевшей. Далее сотрудники милиции приступили к массированной отработке не только дома, в котором было совершено преступление, но и близлежащего жилого сектора. Кроме поквартирного обхода и общения с жителями, изучались записи камер видеонаблюдения, которые были расположены в этом районе", - рассказал временно исполняющий обязанности по должности начальника Молодечненского РОВД Юрий Кабаков.

В итоге у оперативников оказалась видеозапись, на которую попал предполагаемый преступник. Камера зафиксировала проходившего мимо молодого человека, приметы которого совпадали с разыскиваемым. "Результат появился этим же вечером. Сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД общались с работниками одного из магазинов крупной торговой сети. Те по ориентировке узнали стажера. Выяснилось, что 17-летний молодой человек - житель другого города. Он уехал после работы домой. Там его и задержали", - отметил Юрий Кабаков.

Сначала фигурант отрицал свою причастность к преступлению. Но когда узнал о том, сколько правоохранителями получено информации, понял, что отпираться не имеет смысла. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются в ходе расследования уголовного дела по ч.3 ст.167 УК (насильственные действия сексуального характера).-0-