В Молодечно легковушка сбила двух перебегавших дорогу подростков

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно легковушка сбила подростков, которые перебегали дорогу на красный свет, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

ДТП произошло 16 сентября около 21.00 на улице Великий Гостинец. Жители Молодечненского района - 17-летний парень и 16-летняя девушка - перебегали дорогу на красный сигнал светофора. Их сбил 26-летний местный житель на Volvo S60, который двигался на зеленый сигнал светофора.

Пострадавших с переломами госпитализировали.

Водитель был трезв.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома