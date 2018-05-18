18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Москве и регионах России мошенники выдавали белорусскую продукцию за российский сыр. Несколько таких случаев обнародовал Россельхознадзор, сообщает БЕЛТА.

Так, 15 мая управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве проведено контрольно-надзорное мероприятие в одном из складских комплексов в российской столице. "В камерах хранения продукции, арендуемых ООО "Сыртрейд", были обнаружены партии белково-жирового продукта производства Беларуси общим весом 2,5 т. В частности, в одной из камер выявлены сыры полутвердые "Российский", "Сливочный", "Сметанковый" общим весом 2 т 30 кг с признаками фальсификации товара. Так, согласно маркировочным этикеткам на сыре, продукция произведена на территории России. В то же время под маркировочной этикеткой сыра полутвердого "Российского" обнаружены остатки маркировки, свидетельствующие о том, что данная продукция является белково-жировым продуктом, произведенным в Беларуси", - говорится в информации, опубликованной на сайте ведомства.

Кроме того, в камере хранения обнаружены рулоны маркировочных этикеток с обозначением "сыр полутвердый "Сливочный". Во всех случаях на брикетах сыров отсутствовала информация о дате производства продукции.

"Указанные факты могут свидетельствовать о перемаркировке сыроподобной продукции производства Беларуси в сыры полутвердые российского происхождения", - отметили в Россельхознадзоре.

Похожий случай произошел в марте в Орловской области. На одном из складов во время контрольно-надзорных мероприятий специалисты Россельхознадзора обратили внимание на наличие на складе сыра, внешне очень похожего на сычужный продукт, пробу от которого сотрудники ведомства отбирали ранее при поступлении такой продукции в регион из Беларуси. В связи с этим совместно с представителями Управления ФСБ по Орловской области на данный склад был организован рейд, в ходе которого было обнаружено около 40 т сычужного продукта растительного происхождения, поступившего из Беларуси и Китая, а также более 13 т сыров, промаркированных как "Гауда", "Маасдам", "Эдам", "Российский", "Пошехонский" и имеющих 100-процентное сходство по упаковке с белорусским и китайским сычужным продуктом. На складе были также обнаружены коробки с маркировочными этикетками с названиями этих сыров. По результатам лабораторных исследований отобранных проб было установлено, что поступивший из Беларуси сычужный продукт и подделки, промаркированные как сыр, имеют идентичный состав.

Следует также отметить, что, к сожалению, в некоторых российских СМИ данные факты подавались как случаи ввоза в Россию фальсифицированной продукции из Беларуси.-0-