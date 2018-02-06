6 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Москве расследуют убийство двух строителей, предположительно граждан Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По данным главного следственного управления СК России по городу Москве, вечером 4 февраля 2018 года в одном из домов жилого комплекса, расположенного в поселении Воскресенское в Москве, были обнаружены тела двух мужчин 1987 и 1989 годов рождения с многочисленными повреждениями в области головы. По предварительной информации, рабочие выполняли ремонтные работы.

Как сообщается в некоторых СМИ, убитые являются гражданами Беларуси.

"В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении следственного управления.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а" ч.2 ст.105 (убийство двух лиц) УК РФ.-0-