В Мостах прохожий спас провалившуюся под лед на Немане девочку

5 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостах случайный прохожий спас провалившуюся под лед на Немане девочку. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Вечером 3 марта ребята праздновали день рождения в одном из мостовских кафе. Потом пошли прогуляться в район подвесного моста через Неман. Для того чтобы сделать эффектное фото, две подружки 2007 и 2006 годов рождения вышли на лед.

Лед треснул, и девочки оказались в воде. Одна из них была близко к берегу, поэтому ее за руку вытащили друзья. Второй же они помочь не могли.

"Крики о помощи услышал мужчина. Он в этом время выгуливал собаку. Сняв поводок с питомца, мужчина использовал его в качестве спасательного средства", - рассказали в областной структуре ОСВОД. Мужчина сумел сконцентрировать внимание девочки на поводке и вытащить ее из воды.

Получив сигнал, дежурная смена спасательной станции по тревоге выдвинулась на место. Здоровью детей ничего не угрожает. Девочки лишь были сильно напуганы произошедшим.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности во время выхода на лед. Несмотря на то, что на большинстве водоемов его толщина составляет от 20 до 30 см, на течении, у дамб, в тех местах, где в лед вмерзли водоросли, покров может оказаться не прочным. В ОСВОД рекомендуют отказаться от выхода на лед, либо делать это в зоне действия спасательных станций и постов. Внимание рыбаков также акцентируют на необходимости иметь при себе средства самоспасения и спасательный жилет.-0-