В Мостовском районе "Мазда" проехала по лежавшей на дороге женщине

3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе "Мазда" проехала по лежавшей на проезжей части женщине, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас устанавливаются подробности смертельной аварии неподалеку от деревни Черлена Мостовского района. В ночь на 3 января под колесами "Мазды" оказалась 37-летняя женщина. По словам водителя, жителя Пинска 1985 года рождения, она лежала на проезжей части.

"Обстоятельства ДТП, физическое состояние его участников уточняются", - сообщили в ГАИ. Там отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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