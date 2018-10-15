В Мостовском районе механизатор получил серьезную травму руки

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе механизатор кормоуборочного комбайна во время уборки кукурузы лишился кисти руки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Мостовский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по этому факту. Установлено, что мужчина во время уборки решил выяснить причины стука барабана измельчительного аппарата комбайна. Засовывая правую руку в приемный механизм, он не дождался полной остановки вращающихся режущих ножей - и лишился кисти.

Сейчас пострадавший находится в учреждении здравоохранения. В Следственном комитете также сообщили, что во время работы механизатор был трезв.

Аналогичные случаи, когда работники получают тяжкие телесные повреждения, регистрируются ежегодно. К примеру, в октябре 2017 году в Лидском районе во время уборки кукурузы при подобных обстоятельствах кисти левой руки лишился 49-летний механизатор кормоуборочного комбайна.

Следователи обращают внимание руководителей на необходимость ужесточить контроль за дисциплиной труда, неукоснительным соблюдением правил техники безопасности.-0-