В Мозыре обнаружена крупная партия насвая

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники оперативного подразделения органов пограничной службы в Мозыре выявили и пресекли распространение крупной партии некурительного табака - насвая, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан 27-летний белорус. В принадлежащем ему металлическом контейнере вблизи реки Припять правоохранители обнаружили 290 кг насвая. Партия некурительного табака была расфасована в 29 мешков. Установлено, что вещество приобреталось в России и незаконно ввозилось в Беларусь.

Молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей: в конце 2017 года он задерживался пограничниками в Добрушском районе, в 12 км от белорусско-российской границы. Тогда мужчина пытался провезти в рейсовом автобусе 120 кг некурительного табака.

Задержанный передан сотрудникам Мозырского РОВД для дальнейшего разбирательства.-0-

Видео с сайта Госпогранкомитета