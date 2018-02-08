В Мозыре обнаружена крупная партия насвая

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники оперативного подразделения органов пограничной службы в Мозыре выявили и пресекли распространение крупной партии некурительного табака - насвая, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан 27-летний белорус. В принадлежащем ему металлическом контейнере вблизи реки Припять правоохранители обнаружили 290 кг насвая. Партия некурительного табака была расфасована в 29 мешков. Установлено, что вещество приобреталось в России и незаконно ввозилось в Беларусь.
Молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей: в конце 2017 года он задерживался пограничниками в Добрушском районе, в 12 км от белорусско-российской границы. Тогда мужчина пытался провезти в рейсовом автобусе 120 кг некурительного табака.
Задержанный передан сотрудникам Мозырского РОВД для дальнейшего разбирательства.-0-
Видео с сайта Госпогранкомитета
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4509 BYN
|2.445 BYN
|2.453 BYN
|USD
|1.998 BYN
|1.995 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.4666 BYN
|3.45 BYN
|3.465 BYN