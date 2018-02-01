1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре при пожаре в общежитии эвакуировали семь человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Спасатели Мозырского районного подразделения МЧС 31 января в 12.34 выехали по сообщению о пожаре в блоке общежития. "Из окон второго этажа четырехэтажного кирпичного общежития шел дым, открытого горения не наблюдалось", - проинформировала Мария Клезович.
Еще до прибытия спасателей жильцы горящего блока - супруги с двумя детьми 2013 и 2015 годов рождения - самостоятельно покинули помещение. При проведении разведки звеньями газодымозащитной службы из жилых блоков, расположенных выше, по лестничным маршам были эвакуированы семь человек, в том числе один ребенок 2017 года рождения.
Работники скорой медицинской помощи госпитализировали троих детей для наблюдения за состоянием здоровья.
Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. В результате пожара повреждено имущество в трех помещениях блока, закопчены стены. Причина произошедшего устанавливается. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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