9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре спасатели помогли мужчине освободить ногу от решетки газовой плиты. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Спасатели Мозырского районного подразделения МЧС 9 марта в 4.21 выехали по сообщению о необходимости оказания помощи мужчине, нога которого застряла в решетке газовой плиты. Оказалось, что 48-летний мужчина случайно наступил ногой на крючок решетки, который и проткнул ему ногу.
Работники МЧС при помощи специального инструмента освободили ногу пострадавшего. После этого мужчину доставили в больницу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.448 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.95 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.4 BYN
|3.46 BYN