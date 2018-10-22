В Мозырском районе парень повредил 11 автомобилей

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В деревне Козенки Мозырского района 18-летний парень повредил 11 автомобилей, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Учащийся гомельского колледжа приехал на выходные домой. Парень встретился с друзьями, не обошлось без спиртного. Возвращаясь домой, молодой человек стал громить автомобили. "Где-то оказались разбиты фары, где-то оторваны и погнуты номера, у других повреждены дворники. На некоторых авто парень металлическим предметом выцарапал бранное слово. Среди поврежденных машин - "Опели", "Ауди", "Фольксвагены", "Мерседесы", "Рено", "Крайслер", - сказал Игорь Гришкевич.

Объяснить мотивы своего поступка молодой человек не смог. Мозырский РОСК по факту хулиганства возбудил уголовное дело.-0-

Фото УГКСЭ РБ по Гомельской области