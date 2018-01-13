В Мозырском районе подросток провалился под лед и погиб

13 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе 13-летний подросток провалился под лед и погиб, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Трагедия произошла 12 января. Примерно в 17.23 спасателям поступило сообщение о том, что на искусственном водоеме вблизи поселка Криничный под лед провалился подросток. Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли из воды учащегося местной школы. Врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть школьника.

По словам Сергея Костюченко, данный водоем огорожен сеткой-рабицей и столбами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.-0-