31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе уничтожено более 2 т дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Сотрудники наркоконтроля Мозырского РОВД 30 июля у молочно-товарной фермы обнаружили почти 1 га дикорастущей конопли. "Чтобы уничтожить такое большое количество растений, использовалась сельскохозяйственная техника. Коноплю выкорчевали, поле перекультивировали", - рассказали в УВД. Вес уничтоженных наркосодержащих растений составил более 2 т.-0-
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