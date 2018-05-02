В Мозырском районе в водоеме утонул шестилетний мальчик

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетний мальчик утонул в водоеме на приусадебном участке в Мозырском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Трагедия произошла днем 1 мая в д.Ясенец. "Жительница Мозыря приехала в деревню со своим 6-летним ребенком.Там она с родственниками занималась на огороде, а малыш подносил воду из копанки на участке. Потом он исчез из поля зрения. Взрослые начали искать и обнаружили мальчика в воде. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось", - рассказал Владимир Акулин.

ОСВОД напоминает взрослым о том, что нельзя оставлять детей без присмотра. "Даже если посторонний человек увидел, что ребенок один находится у воды, то нужно немедленно принять меры, чтобы привести его ко взрослым. Ведь и небольшое время без присмотра может привести к трагедии", - отметил Владимир Акулин.-0-