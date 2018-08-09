В Национальном аэропорту Минск россиянин пытался пересечь границу по чужому паспорту

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск задержан нарушитель госграницы, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"При оформлении авиарейса "Минск-Тбилиси" пограничники выявили нарушителя границы. В пункте пропуска Национальный аэропорт Минск пограничники задержали мужчину, который пытался покинуть страну по чужому паспорту", - сообщили в ведомстве.
Паспорт, который гражданин России предъявил, принадлежит не ему, а его брату. Пассажир решился на это нарушение из-за истечения срока действия своего документа.
В отношении задержанного начат административный процесс за попытку незаконного пересечения государственной границы. Кроме того, проводится проверка по факту использования заведомо подложного документа. Ему грозит крупный штраф и ограничение свободы на срок до двух лет.-0-
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