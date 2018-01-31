В Национальном аэропорту Минск задержали уклониста от армии

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск задержали находившегося в розыске уклониста. Такая информация размещена на информационном портале Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
22-летний гражданин Беларуси был задержан при оформлении рейса "Стокгольм - Минск". После разбирательства выяснилось, что молодой человек находится в розыске за уклонение от призыва на воинскую службу. В итоге его передали сотрудникам Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте.-0-
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