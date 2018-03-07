В Национальном аэропорту Минск задержан российский криминальный авторитет

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск задержали российского криминального авторитета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МВД Беларуси.

Российского криминального авторитета Александра Ефимова, который также известен как "Фима Банщик", в Национальном аэропорту Минск задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. У 60-летнего мужчины при себе были три российских паспорта на его имя и один болгарский. Сейчас он помещен в центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома и в ближайшее время будет выслан в Россию.-0-