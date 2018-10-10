В Несвиже вынесли приговор водителям автобуса и легковушки за ДТП, в котором погибли 2 пешехода

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Несвижского района вынес приговор в отношении водителей автобуса и легковушки за ДТП, в котором погибли два пешехода, сообщил БЕЛТА первый заместитель прокурора Минской области Борис Петровский.
Гражданин Беларуси, который был водителем туристического автобуса, приговорен к 3 годам, а водитель легкового автомобиля из Украины - к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Оба лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Приговор вступил в законную силу.
Водитель автобуса, в котором ехали пассажиры, 18 сентября 2017 года около 22.35 часов на 257-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница РФ вблизи деревни Островки не снизил скорость и наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть. В это время в попутном направлении на легковом автомобиле ехал гражданин Украины. Он проявил невнимательность, не остановился и наехал на лежащего на дороге пешехода, а также еще одного человека, который бросился ему на помощь. В результате оба пешехода скончались на месте.-0-
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