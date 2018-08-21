В Несвижском районе сгорело 400 т соломы

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе огнем уничтожено 400 т соломы, пожар ликвидировали спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.
О пожаре в д.Иваново 20 августа в 21.31 рассказал очевидец. На место прибыли подразделения МЧС. "В поле открытым пламенем горели 5 скирд соломы. Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - проинформировали в МЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - поджог.-0-
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