В Новогрудском районе из-за сжигания мусора загорелось поле: пострадала пенсионерка

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе из-за сжигания мусора загорелось поле: серьезно пострадала пенсионерка, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

По предварительной информации, 3 августа жительница деревни Антоновщина сжигала мусор на своем приусадебном участке вблизи поля. В какой-то момент огонь перебросился на пожнивные остатки (стерню). Взволнованная женщина начала его тушить, потеряла сознание и упала в огонь. Соседка вызвала скорую помощь.

С ожогами 30% тела 80-летнюю женщину доставили в Новогрудскую ЦРБ. Состояние ее тяжелое.

В этот же день серьезные ожоги получил 30-летний житель Щучинского района. Он обкашивал участок в горпоселке Острино бензиновой газонокосилкой. При очередной заправке агрегата он пролил на штаны бензин и закурил сигарету. В горящей одежде пострадавший прыгнул в бассейн с водой. Ставшая свидетелем происшествия соседка вызвала скорую. После осмотра мужчину госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы с термическими ожогами тела 1-2-3-й степени (20% тела). Состояние его тяжелое.

Спасатели напоминают правила поведения в подобных ситуациях. Если горит трава, следует оценить обстановку и степень риска для своего здоровья, позвонить в МЧС и приступить к тушению, сбивая пламя с кромки пожара связкой прутьев, забрасывая песком и заливая водой. Не стоит забывать, что при использовании легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин) крайне опасно в непосредственной близости курить и пользоваться источниками открытого огня: спичками, зажигалками, свечами. Это может привести к вспышке паров, травмированию людей и мгновенному распространению пожара.

"В любой нештатной ситуации не паникуйте и звоните по номерам 101 или 112", - напомнили в областном управлении МЧС.-0-