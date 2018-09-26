В "Новой Гуте" украинка за взятку хотела спасти мужа от протокола

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Жительница Украины за взятку хотела спасти мужа от составления протокола об административной ответственности в пункте пропуска "Новая Гута", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Днем 20 сентября семейная пара пересекала границу Беларуси и Украины. "Находясь в модуле таможенного оформления выезда легкового транспорта из Беларуси, муж не предъявил к декларации имеющиеся товарно-материальные ценности", - пояснил Виталий Пристромов.
Сотрудники таможни сообщили мужчине, что он будет привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).
Для благополучного решения вопроса в пользу супруга женщина 1987 года рождения предложила сотрудникам таможни взятку в $20. К месту происшествия вызвали милицию. Оперативники ОБЭП Гомельского РОВД задержали гражданку Украины.
Гомельским РОСК возбуждено дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.431 УК Беларуси. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до пяти лет.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4544 BYN
|2.464 BYN
|2.473 BYN
|USD
|2.0882 BYN
|2.096 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.181 BYN
|3.195 BYN