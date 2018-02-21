В Новополоцке далматинец укусил восьмимесячного малыша за голову

21 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке собака укусила восьмимесячного малыша за голову, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Происшествие случилось 19 февраля около 11.00. В гостях у бабушки находились молодая мать с ребенком. В какой-то момент, когда все, включая ребенка, были на кухне, ползающего по полу малыша укусила за голову домашняя собака породы далматинец. Первую помощь пострадавший получил в Новополоцке, а затем был прооперирован в отделении нейрохирургии Витебской областной клинической больницы.

В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Проверку по факту получения ребенком тяжких телесных повреждений проводит Новополоцкий городской отдел СК. Известно, что собака привита, имеет ветеринарный паспорт. Родственники на момент происшествия были трезвы, отметила Светлана Сахарова.-0-