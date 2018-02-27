27 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке маршрутка врезалась в автомобиль: ребенка спасло автокресло. Такая информация размещена на сайте городской газеты "Новополоцк сегодня", сообщает БЕЛТА.
ДТП произошло около 17.00 25 февраля на пересечении улиц Калинина и Якуба Коласа. Двигаясь от моста через Двину в сторону улицы Молодежной, водитель маршрутного такси не успел затормозить и совершил столкновение с находящимся впереди автомобилем, который остановился перед пешеходным переходом. Удар сзади был такой силы, что женщина-водитель испугалась за находившегося в салоне ребенка и вызвала скорую. К счастью, опасения оказались напрасными.
По словам начальника отдела ГАИ Новополоцкого ГОВД Сергея Миненка, малыш не пострадал благодаря тому, что в момент ДТП был пристегнут в специальном автокресле.
К моменту прибытия сотрудников Госавтоинспекции пассажиры маршрутки покинули транспортное средство.-0-
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