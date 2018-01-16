В Новополоцке машинист поджег экскаватор, разогревая его двигатель факелом

16 января, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Машинист экскаватора получил ожоги, пытаясь потушить экскаватор, рассказала корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Витебского областного управления МЧС Марина Фандо.
Сообщение о загоревшемся экскаваторе поступило спасателям сегодня около 11.30. Оказалось, что на улице Василевцы во время проведения земляных работ заглохла техника. Машинист решил разогреть топливный фильтр самодельным факелом. От этого и произошло возгорание экскаватора, который принадлежит ОАО "Строительно-монтажный трест №16 г. Новополоцка".
Пострадавший мужчина получил ожоги лица, рук и ног. Он доставлен в больницу.-0-
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