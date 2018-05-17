В Новополоцке рабочий пострадал при падении в песчаный фильтр

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке работник предприятия "Полимир" пострадал при падении в песчаный фильтр, сообщили БЕЛТА Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о падении человека в фильтр цеха поступило в 10.10 от начальника участка. По прибытии МЧС на место вызова пострадавшего нашли в песчаном фильтре №4. Как выяснилось, при проведении планового осмотра мужчина 1967 года рождения почувствовал слабость, потерял равновесие и упал.

Работники МЧС эвакуировали пострадавшего, мужчина был в сознании. После медицинского осмотра бригада скорой помощи госпитализировала его в Новополоцкую ЦГБ с предварительным диагнозом "ушиб позвоночника, ушиб таза, черепно-мозговая травма".-0-