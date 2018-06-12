12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке разыскивают сбежавшую из реанимации женщину. Такая информация размещена на страницах поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Сбежала 39-летняя местная жительница. Около 22.40 11 июня она самовольно покинула реанимационное отделение Новополоцкой центральной городской больницы. Женщина сбежала без одежды.-0-