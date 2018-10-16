16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе пострадавшие в ДТП хотели скрыть от врачей факт аварии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
В дежурную часть УГАИ УВД Гомельского облисполкома 15 октября в 05.56 поступила информация о необычных пациентах Октябрьской центральной райбольницы. В приемный покой поступили двое мужчин 1984 и 1985 годов рождения. Они жаловались на травмы, полученные по собственной неосторожности, якобы при падении.
После медобследования установлено, что причиной повреждений стало ДТП, о чем врачи сообщили в Госавтоинспекцию.
Выяснилось, что ночью 14 октября женщина-водитель 1976 года рождения на "Рено Меган Сценик" на ул. Щетько деревни Ломовичи Октябрьского района совершила наезд на двух пешеходов. Мужчины двигались по проезжей части дороги в попутном направлении, при этом один из них был обозначен световозвращающими элементами.
О ДТП женщина-водитель не сообщила в Госавтоинспекцию, а пострадавших доставила домой. Позже с выдуманной историей мужчины обратились в больницу.
Для выяснения обстоятельств аварии водитель иномарки была задержана.-0-
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