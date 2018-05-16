В Оршанском районе двое трактористов попались на краже солярки

16 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Оршанском районе двое трактористов попались на краже 200 л солярки, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

По договоренности механизаторы одного из хозяйство района слили 200 л крашеного топлива и нашли на него знакомого покупателя. После сделки мужчина погрузил канистры с топливом к себе в автомобиль и отправился домой. Однако по пути машина сломалась. Помочь с транспортировкой авто вызвался проезжавший мимо сосед. При этом, увидев в салоне большое количество канистр, добровольный помощник даже предложил перенести ворованную солярку к себе в машину. На этом удача отвернулась от покупателя слитого топлива и его попутчика.

Охрана сельхозпредприятия заметила отъезжавшую от поля подозрительную машину и вызвала милицию. Правоохранители быстро обнаружили горе-покупателя и его транспортировщика. Мужчины, которые уже почти добрались до дома, бросили свои автомобили и разбежались в разные стороны. Однако от ответственности им уйти не удалось. "В отношении покупателя краденого топлива был составлен протокол по ч.3 и ч.6 ст.12.30 КоАП Республики Беларусь. Второго участника транзита за транспортировку топлива сверх установленной нормы также привлекли к административной ответственности по этой же статье. Не остались без внимания и трактористы. На мужчин составлены административные протоколы по статье "Мелкое хищение", - констатировал Виталий Сапроненко.

Украденная солярка возвращена в хозяйство.-0-