В Оршанском районе мужчина чуть не убил знакомого из-за его напоминания о долге

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства покушения на убийство мужчины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, днем 14 октября 32-летний мужчина получил травмы в гостях у своего знакомого. Сообщение в милицию поступило от медиков. "Благодаря профессиональным действиям сотрудников милиции был задержан подозреваемый. По предварительной информации, мотив совершения преступления - напоминание потерпевшего о денежном долге", - рассказала Оксана Лазько.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Были изъяты вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинские и дактилоскопическая экспертизы. "Задержанному предъявлено обвинение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). Он заключен под стражу. Допросить потерпевшего не представляется возможным из-за его состояния здоровья", - проинформировала Оксана Лазько.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.-0-