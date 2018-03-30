30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Оршанском районе мужчина несколько раз ударил ножом милиционера при задержании, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники отделения милиции города Барань Оршанского РОВД - оперуполномоченный группы уголовного розыска совместно с участковым инспектором милиции 29 марта прибыли в деревню Химиничи Оршанского района. Правоохранители намеревались проверить информацию о причастности местного жителя 1970 года рождения к возгоранию дачного дома, которое произошло в деревне Погостик. "Гражданин находился на окраине деревни. Во время разговора с сотрудниками милиции мужчина стал вести себя агрессивно и достал нож. При задержании оказал активное сопротивление, распылил в лицо одного сотрудника слезоточивый газ, а второму в борьбе нанес несколько ножевых ранений, после чего скрылся в близлежащем лесу", - рассказали в УВД.

В Оршанском районе и прилегающих районах Витебской и Могилевской областей был введен специальный план по задержанию вооруженного преступника. Личный состав Оршанского РОВД, ОМОН УВД, а также военнослужащие внутренних войск были подняты по тревоге. Через четыре часа мужчину блокировали в районе железнодорожного переезда деревни Дятлово и задержали. При себе у него были два ножа.

Раненый милиционер находится в реанимации, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, в отношении 48-летнего жителя Оршанского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ст.362 УК (покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел).

"Следователями совместно с экспертами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, биологические и криминалистические экспертизы. Проводятся следственные действия с задержанным мужчиной", - пояснила Светлана Сахарова. -0-