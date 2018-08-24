В Оршанском районе нашли обгоревшие останки мужчины, который грозился покончить с собой

24 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе нашли обгоревшие останки человека, который ранее грозился покончить с собой, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Житель Орши еще в феврале 2018 года ушел из дома. Перед этим мужчина обвинял родных в том, что они его не любят. В какой-то день он оставил предсмертную записку и направился в деревню к матери. Не дойдя до села, житель райцентра поджег заброшенный дом и в нем же сам сгорел.

"Мужчину долго не могли найти, и 23 августа во время очередного поиска военнослужащие в/ч 5524 начали разбирать завалы досок в доме и обнаружили обгоревшие останки человека. По сохранившимся зубным протезам дочь опознала своего отца", - рассказала Мария Воробьева.-0-