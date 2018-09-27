В лобовом ДТП в Оршанском районе пострадали 3 человека

27 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. При лобовом столкновении легковушки и микроавтобуса в Оршанском районе пострадали три человека, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 25 сентября около 20.30 возле деревни Антоновка. 43-летний водитель микроавтобуса "Мерседес-Бенц Спринтер", объезжая гужевую повозку, выскочил на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем "Ауди А6". В результате ДТП трех пассажиров микроавтобуса госпитализировали в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В области в этот же день случилось еще два ДТП. В Новополоцке легковушка "Фольксваген Пассат" во время поворота налево столкнулась с "Ауди А2". Водитель первой машины получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. А в Полоцке 22-летний водитель легкового автомобиля также при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, который ехал по главной дороге. 69-летнего водителя мотоцикла с травмами госпитализировали в больницу.

Александр Казючиц призвал водителей соблюдать повышенную осторожность за рулем и обратил внимание на участившиеся в последние дни аварии.-0-