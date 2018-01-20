20 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Оршанском районе сгорело 20 т соломы, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре скирды соломы (5х30 м) в поле селекционно-гибридного центра "Заднепровский" возле деревни Крапивно поступило сотрудникам МЧС 19 января вечером. Огнем уничтожено 20 т соломы. Работниками МЧС и хозяйства спасены 55 т соломы. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.-0-
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