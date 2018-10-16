В Оршанском районе водитель вырвал дорожную камеру, чтобы избежать штрафа

16 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Оршанского района вырвал стационарную дорожную камеру фотофиксации, чтобы избежать штрафа за нарушение скоростного режима, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Утром 12 октября парень подвозил знакомых в Витебск и при выезде из Оршанского района возле деревни Высокое попал на камеру фотофиксации за превышение скорости. Вечером, возвращаясь обратно, на том же месте опять нарушал. И камера среагировала. Мужчина решил, что два штрафа - слишком много и нужно уничтожить улики. Вырвав камеру фотофиксации, дома он пытался найти, где же хранятся снимки. Утром следующего дня к нему пришли представители правоохранительных органов и объяснили, что кадры сразу передаются в Центр фотофиксации правонарушений в Минске.

Такая попытка избежать наказания обойдется жителю Оршанского района в Br24,2 тыс. Именно в такую сумму оценен причиненный его действиями ущерб. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Беларуси.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома